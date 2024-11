Por que cada vez mais usuários trocam o X por outras plataformas

Bluesky ganha adeptos após as eleições nos EUA. Êxodo de usuários proeminentes da rede de Elon Musk sugerem uma nova tendência que pode fragmentar o ambiente nas redes sociaisEstá em andamento o que parece ser mais um êxodo de usuários da rede social X, de propriedade de Elon Musk, enquanto serviços parecidos disparam para o topo dos rankings de downloads de aplicativos e cortejam milhões de novos usuários, principalmente após as eleições presidenciais nos Estados Unidos. Não está claro se os usuários estão deixando o X – antigo Twitter – permanentemente ou se estariam simplesmente estabelecendo novos perfis em outras plataformas. Mas o fato é que marcas e indivíduos mencionam como motivos de suas saídas o substancial apoio financeiro e retórico de Musk a Donald Trump nas eleições dos EUA, bem como a natureza polarizadora do X. O Bluesky, originalmente um projeto do Twitter que foi desmembrado e se tornou uma outra empresa, relatou mais de 1 milhão de novos usuários na última semana, somando 15 milhões ao todo. Embora seja peixe pequeno no campo das mídias sociais, a plataforma disparou para o primeiro lugar no ranking da App Store da Apple nesta semana, logo à frente do concorrente do Instagram, o Threads. Esta não é a primeira vez que o X vê um declínio em usuários ativos. As quedas aconteceram notavelmente depois que Musk assumiu o controle do Twitter, em outubro de 2022, e quando o Brasil baniu a plataforma, em agosto deste ano. No entanto, parece que o apoio de Musk a Trump provou ser a gota d'água para alguns usuários da rede. "De certo forma, este é um momento crítico", disse Bart Cammaerts, pesquisador de comunicações e democracia na London School of Economics, à DW. Cammaerts aponta para a redução da moderação de conteúdo e a radicalização da retórica do próprio Musk como fatores latentes que podem ter ajudado a afastar os usuários. "Acho que o fato de vermos agora tantas pessoas fazendo essa mudança se explica por uma combinação de abordagens que estão em andamento há mais tempo [do que as eleições americanas]." Quem está deixando o X? Nesta quarta-feira, o jornal britânico The Guardian informou que deixará de postar no X, mas não excluirá suas contas. O jornal não está sozinho ao deixar ou reduzir sua presença no X. As empresas de mídia americanas NPR e PBS pararam de postar na plataforma no ano passado. A emissora Australian Broadcasting Corporation também reduziu suas dezenas de páginas no X para apenas quatro: notícias, esportes, língua chinesa e perfis de masterbrand. Mais notáveis ​​foram as saídas de celebridades. As atrizes americanas Jamie Lee Curtis e Bette Midler excluíram suas contas no X, mas mantiveram presença em outros lugares. Elas se juntaram a antigos usuários do X, como Elton John, Jim Carrey, Whoopi Goldberg e Gigi Hadid, que deixaram ou pararam de postar após a aquisição do Twitter por Musk, em 2022. Outras figuras públicas vocalizaram sua intenção de deixar o X, mas ainda não excluíram seus perfis. Entre eles estão nomes importantes da imprensa e da política, como o ex-âncora de notícias da CNN que virou streamer do YouTube Don Lemon e a congressista democrata Alexandria Ocasio-Cortez. Há claramente uma tendência de perfis ideologicamente mais à esquerda entre as personalidades mais expressivas a deixarem a plataforma. Contudo, algumas marcas também estão deixando o X, e isso não se limita apenas às anglófonas. O Festival de Cinema de Berlim e o clube de futebol FC St Pauli estão entre as entidades alemãs que anunciaram suas saídas. No início de 2024, mais de 50 organizações sem fins lucrativos na Alemanha informaram o abandono da rede por meio do portal byebyeelon.de. No ano passado, grandes marcas suspenderam suas campanhas publicitárias na plataforma citando um aumento no conteúdo de ódio, o que gerou uma repreensão pública de Musk. O que explica o êxodo? Entre os motivos citados para a saída da plataforma está o aumento contínuo de conteúdo negativo na plataforma. Isso inclui o conteúdo tóxico, descrito pelo The Guardian em seu anúncio como "conteúdo frequentemente perturbador promovido ou encontrado na plataforma, incluindo teorias da conspiração de extrema direita e racismo". Mesmo assim, pode ser difícil apontar uma única causa para a saída. O jornal observou que sua decisão demorou muito para ser tomada e que seus recursos poderiam ser "melhor utilizados" em outro lugar. "As empresas de notícias não têm recursos ilimitados, o público não tem atenção ilimitada, então elas podem ter que tomar uma decisão estratégica se houver uma plataforma que esteja associada a um alto nível de incertezas quando se trata de como as conversas evoluirão no curto prazo", disse Silvia Majo-Vazquez, pesquisadora de comunicação política da Universidade Vrije Amsterdam. "Elas querem converter o público nas plataformas de mídia social, [então] quais públicos vocês estão mirando agora no Twitter [X] com a queda de usuários?" "Outras plataformas estão ganhando força, então provavelmente elas [as empresas] mobilizarão seus recursos para aquelas plataformas que fornecem novos [grupos] que são mais difíceis de alcançar". No caso dos indivíduos, muitos estão comentando que a sensação ao utilizarem outras plataformas de microblog é como o Twitter antigo, com menos bots e mais interações individuais. "Se essas funcionalidades puderem ser oferecidas por outras alternativas e pessoas suficientes fizerem essa troca, isso pode acontecer bem rápido. Também vimos isso no passado com outras plataformas como o Myspace, por exemplo", disse Cammaerts. "O menor de dois males" Por mais que celebridades, políticos e marcas possam voltar seus olhares para novas redes sociais, as plataformas emergentes ainda são vulneráveis ​​às mesmas interações negativas e conteúdo tóxico que prevalecem nas mídias sociais estabelecidas. "De certa forma, as pessoas adotam o menor de dois males, porque todas essas plataformas têm modelos de negócios que, em essência, são voltados para a extração, para a mercantilização de sua sociabilidade de tal modo que contrariam sua privacidade", observou Cammaerts. "Então, claro, o X é o pior e é problemático por uma série de razões políticas, mas isso não significa que essas outras plataformas sejam necessariamente boas." É difícil prever para onde rumará futuramente o discurso público online, mas o pesquisador acredita que esta é uma conversa que temos que iniciar agora. "Como queremos que seja o nosso ambiente democrático de mídia? Como queremos que se pareça? Poderemos, por meios democráticos, regulá-lo de forma que atinja esse ideal mais do que acontece hoje em dia? Isso também pode se tornar um debate polêmico." Fragmentação do ambiente nas redes Ele também pressupõe que os usuários continuarão buscando espaços públicos de "visão total" para se envolverem socialmente uns com os outros. Majo-Vazquez prevê que o aumento dos grupos fechados em aplicativos de mensagens privadas continuará a crescer, afastando as interações online da praça pública global da forma como o Twitter originalmente aspirava. "Quando se trata de plataformas de mídia social, o ambiente está ficando mais fragmentado", afirmou a pesquisadora. "A atenção que essas grandes plataformas estavam recebendo foi fragmentada para muitos outros lugares. Qual delas sairá vencedora desse processo, ainda não sabemos." Autor: Matthew Ward Agius