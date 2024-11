Estamos vivendo um dia histórico, o mundo falar em zerar a fome, diz ministro Paulo Teixeira

O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, afirmou nesta segunda-feira, 18, que o dia de hoje foi histórico, por ter reunido diversas nações do planeta em torno do combate à fome.

"Estamos vivendo um momento histórico, é um dia histórico, o mundo falar em zerar a fome", declarou Teixeira a jornalistas, após participar do primeiro dia da cúpula de líderes do G20, no Rio de Janeiro.