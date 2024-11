Espanha fecha Liga das Nações invicta com vitória por 3-2 sobre a Suíça

O atacante Álvaro Morata foi quem sofreu a falta que originou o pênalti, mas quase todos os torcedores presentes no estádio Heliodoro Rodríguez López gritavam o nome do meio-campista do Barcelona, natural de Tenerife.

Três minutos após o reinício da partida, os suíços mudaram de postura e quase empataram quando Joel Monteiro superou Aitor Paredes, que caiu no chão. No entanto, o atacante suíço chutou cruzado demais, vendo a bola passar rente à trave.

Após abrir o placar, os comandados de Luis de la Fuente pressionaram sem sucesso no ataque contra uma Suíça tímida, que gerou poucas chances no primeiro tempo, mas não facilitou para os espanhóis.

Pouco depois, Monteiro se redimiu com uma jogada espetacular, driblando Grimaldo e Paredes antes de finalizar rasteiro entre as pernas do goleiro Roberto Sánchez (62').

Com o empate no placar, a Espanha voltou a atacar com intensidade. Em uma jogada de pressão, Bryan Gil roubou a bola após uma indecisão da defesa adversária e marcou com um chute cruzado e potente de perna esquerda (69').

A vitória parecia encaminhada, mas um erro de Fabián ao tentar afastar a bola resultou em um toque involuntário em Vincent Sierra dentro da área. Andi Zeqiri cobrou o pênalti com categoria, enganando Sánchez e empatando a partida a cinco minutos do fim.