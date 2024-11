Biden anunciará compromisso 'histórico' com fundo para países mais pobres

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciará um compromisso "histórico" para um fundo do Banco Mundial que auxilie os países mais pobres do mundo, informou a Casa Branca nesta segunda-feira (18), antes de Donald Trump assumir o cargo com uma nova agenda de corte de custos.

Biden, na reta final de seu mandato, revelará os recursos destinados à Associação Internacional de Desenvolvimento enquanto participa da cúpula do G20 no Rio de Janeiro, marcando sua última presença nesse encontro de líderes mundiais.