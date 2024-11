Alcaraz diz que Copa Davis será emocionante por aposentadoria de Nadal

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, que chega a Málaga com o duplo desafio de vencer a Copa Davis pela primeira vez e ajudar Rafael Nadal a conquistar seu último título, disse nesta segunda-feira (18) que será uma competição muito emocionante pela aposentadoria do ídolo. "Para mim, era um sonho jogar com Rafa, e o torneio de duplas [nos Jogos Olímpicos] foi muito especial. Representar a Espanha na Davis, estar com ele, compartilhar muitos momentos com ele em seus últimos instantes em quadra, será muito especial para mim e para todo o mundo", assinalou o atual número três do mundo em entrevista coletiva, ao lado do próprio Nadal, vencedor de 22 Grand Slams, entre eles 14 Roland Garros.

Alcaraz indicou que vai aproveitar cada instante ao lado desta lenda do tênis espanhol: "As emoções vão estar presentes. Não quero colocar expectativas nisso, apenas ir e sentir. Tenho certeza de que será um jogo emocionante para todos. Tenho muita sorte de vivenciar isto com ele em quadra, eu adoraria ter compartilhado muito mais, mas guardo comigo todos os momentos com ele."