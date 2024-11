Tufão Man-Yi destrói casas e desabriga milhares de pessoas nas Filipinas

As chuvas derrubaram postes e árvores, deixando Catanduanes sem energia. Segundo o Oficial de Mitigação de Desastres da Província, Roberto Monterola, as equipes de resposta a desastres ainda estão contabilizando quantas casas foram danificadas nessa última tempestade. Porém, estima-se que quase metade dos 80 mil habitantes da província estavam abrigados em centros de evacuação.

O tufão Man-Yi atingiu a província Catanduanes, no norte das Filipinas, na noite de sábado, 16, deixando milhares de pessoas desabrigadas. Foram registrados ventos de 195 km/h com rajadas de até 240 km/h. Esta foi a sexta grande tempestade a atingir o país em menos de um mês.

Até o momento, não há registro de vítimas. No entanto, a previsão é que o tufão se desloque para noroeste neste domingo, 17, e atinja o norte de Luzon, região mais populosa do país. Inicialmente, a região metropolitana da capital Manila provavelmente seria poupada do impacto direto, mas agora já foi colocada sob alerta com avisos sobre surtos de tempestade costeira.