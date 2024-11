Três suspeitos detidos após lançamento de sinalizadores perto da casa de Netanyahu

Três suspeitos foram detidos após o lançamento de dois sinalizadores no sábado à noite perto da residência do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que não estava no local, informaram a polícia e o serviço de segurança interno neste domingo.

"Durante a noite, três suspeitos foram detidos por seu envolvimento no incidente", que aconteceu em Cesareia, no centro do país, afirma um comunicado.