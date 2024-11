Sara perde força e vira depressão tropical após deixar um morto e milhares de afetados em Honduras

Apesar do enfraquecimento, o NHC pediu que os governos de Honduras, Guatemala, Belize e México mantivessem o alerta, pois as chuvas ainda poderiam causar "inundações catastróficas e potencialmente fatais".

Até o momento, não foram registradas vítimas em Belize, mas as autoridades alertaram em seu último informe que os rios começaram a elevar seu nível e "chuvas severas" provocaram inundações em algumas áreas do país.

As inundações e deslizamentos de terra obrigaram o fechamento de algumas vias; duas pontes foram fechadas devido ao aumento do nível dos rios e o aeroporto internacional Philip Goldson, próximo à Cidade de Belize, está fora de operação até segunda-feira.

Na Guatemala, espera-se a chegada de Sara no norte do país, com impacto direto nas províncias de Petén, Izabal e Alta Verapaz. As chuvas associadas à tempestade tropical já afetaram 11.102 pessoas, danificaram várias dezenas de casas, quatro pontes e oito estradas.