Premiê britânico e presidente chinês se encontrarão no Rio durante G20

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, se reunirá na segunda-feira (18) com o presidente da China, Xi Jinping, durante a cúpula do G20 no Rio de Janeiro, anunciou o gabinete do governante britânico.

Starmer se encontrará com Xi "pela primeira vez" e "buscará um compromisso sério, estável e pragmático com a China", indicou o gabinete do primeiro-ministro em um comunicado.