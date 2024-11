Israel prossegue com bombardeios no Líbano e em Gaza

Bombardeios israelenses mataram dezenas de pessoas em Gaza neste domingo (17), informou a Defesa Civil palestina, e também atingiram um edifício no centro de Beirute, capital do Líbano, um ataque que matou o porta-voz do grupo islamista Hezbollah. Israel luta em duas frentes desde setembro, intensificando os ataques contra o Hezbollah, grupo apoiado pelo Irã, após quase um ano de confrontos na fronteira, enquanto prossegue com a ofensiva contra o Hamas na Faixa de Gaza.

Os bombardeios israelenses de domingo em Gaza mataram pelo menos 46 pessoas. O ataque com o maior número de vítimas, que aconteceu durante a madrugada em Beit Lahia, no norte do território, deixou 26 mortos, incluindo mulheres e crianças, e pelo menos 59 pessoas presas sob os escombros, afirmou o porta-voz da Defesa Civil, Mahmud Bassal.

No centro de Gaza, um ataque matou 10 pessoas no campo de refugiados de Bureij. Outro bombardeio nas imediações atingiu uma casa e matou uma mulher, segundo a mesma fonte. O balanço provisório de vítimas é completado com cinco mortes em um ataque israelense com drones sobre Rafah (sul) e o falecimento de três mulheres e uma criança em um bombardeio contra o campo de Nuseirat. O Ministério da Saúde de Gaza, administrado pelo Hamas, anunciou neste domingo que o número total de mortos em mais de 13 meses de guerra chegou a 43.846, a maioria civis, segundo dados do movimento islamista que a ONU considera confiáveis.

O ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023 que desencadeou a guerra provocou as mortes de 1.206 pessoas, a maioria civis, segundo uma contagem da AFP baseada em dados oficiais israelenses. - Bombardeio em Beirute mata porta-voz do Hezbollah - O porta-voz do Hezbollah, Mohamad Afif, morreu em um bombardeio israelense contra um edifício no centro de Beirute, informou à AFP uma fonte das forças de segurança libanesas que pediu anonimato.

"O ataque israelense teve como alvo o escritório do partido Baath no Líbano. O ataque matou o porta-voz de Hezbollah, Mohammed Afif", disse a fonte. Imagens da AFPTV mostraram nuvens de fumaça nos subúrbios ao sul da capital, onde fica o único aeroporto internacional do Líbano, uma área que já havia sido bombardeada. Ao sul, ataques aéreos e bombardeios israelenses atingiram a cidade de Khiam durante a madrugada, informou a agência estatal de notícias libanesa.

As forças israelenses também bombardearam a região sul do Líbano ao longo do rio Litani, informou a imprensa local, que já havia relatado ataques na cidade de Tiro, incluindo um bairro próximo a ruínas antigas incluídas na lista de patrimônio da Unesco. O Hezbollah anunciou que lançou um míssil teleguiado que provocou o incêndio de um tanque israelense na localidade de Chamaa, no sudoeste do Líbano. No leste do Líbano, as autoridades organizaram os funerais para 14 funcionários da Defesa Civil que morreram em um ataque israelense na quinta-feira.