Inglaterra volta à 1ª divisão da Liga das Nações, França bate Itália

A Inglaterra, vice-campeã da Europa, respirou aliviada ao garantir o acesso à primeira divisão da Liga das Nações da Uefa, com a goleada por 5 a 0 sobre a Irlanda neste domingo (17), pela 6ª e última rodada da fase de grupos, que também teve a vitória da França sobre a Itália por 3 a 1 no estádio Giuseppe Meazza. Franceses e italianos faziam um duelo de classificados para as quartas de final, mas que valia a primeira colocação do Grupo A2. E os 'Bleus' cumpriram a missão fora de casa.

Outro dos destaques do dia, a Noruega de Erling Haaland também subiu para a primeira divisão como líder do Grupo B3, graças à goleada por 5 a 0 sobre o Cazaquistão, com hat-trick do artilheiro do Manchester City.

Também neste domingo, a Áustria, que dependia apenas de si, não passou de um frustrante empate em casa com a Eslovênia em 1 a 1. - Carsley se despede com missão cumprida - "Não vou negar que é um alívio", admitiu em entrevista à BBC o técnico interino da seleção inglesa, Lee Carsley, depois da vitória sobre a Irlanda em Wembley.

Carsley cumpriu a missão de levar os 'Three Lions' de volta à primeira divisão da Liga das Nações antes da chegada do alemão Thomas Tuchel, que assume a equipe em 1º de janeiro de 2025. A Inglaterra terminou com os mesmos 15 pontos da Grécia, cuja vitória por 2 a 0 sobre a Finlândia neste domingo não foi suficiente para ficar com a liderança do grupo, devido ao critério de saldo de gols. Os ingleses haviam complicado muito seu acesso ao perderem em casa para a seleção grega (2-1) em outubro, mas na última quinta-feira conseguiram vencer o mesmo rival em Atenas (2 a 0), recuperando assim a liderança da chave para dependerem apenas de si.

Contra a Irlanda, todos os cinco gols ingleses saíram no segundo tempo, marcados por Harry Kane (53' de pênalti), Anthony Gordon (55'), Connor Gallagher (58'), Jarrod Brown (75') e Taylor Harwood-Bellis (79'). - França bate Itália - Na primeira divisão, a principal atração do dia era o duelo entre França e Itália, ambas já classificadas para as quartas de final, mas que disputavam a liderança do grupo.

Os franceses precisavam vencer por pelo menos dois gols de diferença no estádio Giuseppe Meazza para terminar em primeiro e evita um confronto com os demais líderes na próxima fase. Com os mesmos 13 pontos da 'Azzurra', os 'Bleus' conseguiram a liderança pelo critério de saldo de gols (+6 contra +5). Sem Mbappé, a França chegou à vitória com dois gols do volante Adrien Rabiot (2' e 65') e um do goleiro italiano Guglielmo Vicario (33'), contra. Por sua vez, a Itália descontou com Andrea Cambiaso (35').