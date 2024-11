Inglaterra goleia Irlanda (5-0) e sobe para 1ª divisão da Liga das Nações

O técnico interino Lee Carsley, no cargo desde a saída de Gareth Southgate, em julho, cumpriu assim a missão antes da chegada do alemão Thomas Tuchel, que vai assumir a equipe em 1º de janeiro de 2025.

Os ingleses precisavam terminar na liderança do Grupo B e conseguiram, empatados com 15 pontos com a Grécia, que neste domingo venceu a Finlândia por 2 a 0, mas ficou em segundo pelo critério do saldo de gols.