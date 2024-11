EUA autoriza Ucrânia a usar mísseis de longo alcance contra Rússia

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, autorizou a Ucrânia a usar mísseis americanos de longo alcance contra alvos militares dentro da Rússia, declarou à AFP um funcionário sob condição de anonimato.

Os jornais The New York Times e The Washington Post já haviam informado anteriormente, citando fontes anônimas, que essa decisão de Washington é uma resposta ao envio de tropas pela Coreia do Norte para apoiar Moscou no campo de batalha.