Dinamarquesa Victoria Kjaer vence o Miss Universo

A dinamarquesa Victoria Kjaer, uma dançarina profissional de 21 anos, foi coroada Miss Universo no sábado (16), no concurso organizado na Cidade do México, que pela primeira vez incluiu candidatas que são mães.

A representante da Dinamarca superou 130 concorrentes, o maior número de candidatas na história do evento, que celebrou sua 73ª edição.