Biden visita a Amazônia, a floresta que quase matou Theodore Roosevelt

O afluente de 760 quilômetros nasce no estado de Rondônia, atravessa parte do Mato Grosso e continua até o Amazonas, do qual Manaus é capital e onde alimenta o leito do rio Aripuanã.

A odisseia não saiu como o esperado. Vários membros da expedição morreram e "Teddy", então com 55 anos, contraiu malária e uma infecção na perna, o que o incapacitou para a parte final da viagem.

"'T. R.' estava fora de si no final; Rondon o deu por morto várias vezes", disse seu bisneto Tweed Roosevelt em declarações ao jornal The New York Times em 1992.

A Expedição Roosevelt-Rondon "escapou do desastre" graças a um encontro com seringueiros na confluência do "Rio da Dúvida" com o Aripuanã, em 15 de abril de 1914, segundo a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos.