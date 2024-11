Zelensky quer o fim da guerra com a Rússia em 2025 por 'meios diplomáticos'

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou que deseja que a guerra em seu país termine em 2025 por "meios diplomáticos", em uma entrevista publicada neste sábado (16), mas acrescentou que seu homólogo russo, Vladimir Putin, não busca a paz.

Zelensky também citou uma situação "realmente complicada" no front leste, onde o Exército russo avança rapidamente contra as tropas de Kiev, menos numerosas e com menos armas.