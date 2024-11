Xi diz a Biden que trabalhará por 'transição fluida' nas relações China-EUA

A China "se esforçará para alcançar uma transição fluida" nas relações com os Estados Unidos, disse o presidente chinês, Xi Jinping, ao seu par Joe Biden, neste sábado (16), durante uma reunião em Lima, no Peru, antes do retorno de Donald Trump à Casa Branca, informou a agência estatal de notícias Xinhua.

Os dois países devem "continuar explorando o caminho certo" para se entenderem e "alcançar uma coexistência pacífica a longo prazo", afirmou Xi durante o encontro, realizado após o fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec).