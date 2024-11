Tempestade tropical Sara deixa um morto, inundações e comunidades isoladas em Honduras

As províncias de Atlántida, Yoro e Colón, no norte do país, amanheceram parcialmente inundadas devido ao fenômeno, que, segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC), pode causar "fortes chuvas", "inundações repentinas catastróficas" e "deslizamentos de terra" em Honduras.

O norte de Honduras está em alerta vermelho, com pelo menos 47 mil pessoas afetadas pelas chuvas e enchentes. Cerca de 143 comunidades foram relatadas como isoladas devido ao transbordamento de rios e alagamentos. Uma ponte sobre um rio chegou a desabar com a força das águas.

Em Belize, as autoridades se preparam para a chegada de Sara na madrugada, com previsão de "chuvas intensas" que podem causar inundações, principalmente no sul e centro do país. Deslizamentos de terra provocados pelas chuvas "excessivas" já forçaram o fechamento de várias estradas.

Na Guatemala, espera-se que Sara chegue na manhã de domingo, já rebaixada para uma depressão tropical. Os departamentos de Petén, Izabal e Alto Verapaz começam a registrar aumentos significativos nos níveis dos rios, embora ainda não haja relatos de emergências.