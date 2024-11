Milei se reunirá com Xi durante cúpula do G20

O presidente da Argentina, Javier Milei, se reunirá com seu par chinês, Xi Jinping, durante a cúpula do G20 que será realizada no Rio de Janeiro na próxima semana, anunciou neste sábado (16) o porta-voz do governo, Manuel Adorni.

"O Presidente da Nação participará de uma reunião bilateral com seu homólogo chinês Xi Jinping no âmbito da cúpula do G20. Fim", escreveu o porta-voz na rede social X.