Lula quer convencer outros governos no grupo a adotarem o G20 Social

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que buscará "convencer" outros governos na presidência do G20 a "adotarem como prática" a Cúpula Social no grupo formado por 19 países e dois órgãos regionais. O presidente brasileiro esteve reunido mais cedo com o Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres.

Lula relatou que houve convite ao presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, para a participação da cerimônia de encerramento do G20 Social. Isso para "motivá-lo a fazer na África do Sul o G20 Social", afirmou.

A presidência sul-africana tem início, oficialmente, no dia 1º de dezembro. Na mensagem divulgada nas redes sociais, Lula disse que, além de dialogar com as próximas sedes do G20 para que adotem como prática a realização do G20 Social, haverá atenção para as demandas dos movimentos sociais e da sociedade civil.