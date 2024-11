Lula participa do Urban 20, no Rio, e se reúne com líderes como Macron e Von der Leyen

São Paulo, 16/11/2024 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa neste domingo, 17, às 9 horas, da sessão de abertura do Urban 20, no Rio de Janeiro. O evento é do Grupo C40 de Grandes Cidades, paralelo ao G20 e que reúne prefeituras do mundo inteiro. Ao longo do dia, Lula se reúne com líderes de diversos países, conforme a agenda a seguir:

10h30: Cyril Ramaphosa, presidente da África do Sul

11h20: Anwar Ibrahim, primeiro-ministro da Malásia

12h20: Giorgia Meloni, primeira-ministra da Itália

14h15: Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe herdeiro de Abu Dhabi

15h00: Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia

15h50: Pham Minh Chinh, presidente do Vietnã

16h40: João Manuel Gonçalves Lourenço, presidente de Angola

17h30: Recep Tayyip Erdogan, presidente da Turquia

18h20: Abdel Fattah El-Sisi, presidente do Egito

19h30: Emmanuel Macron, presidente da França

20h20: Luis Arce, presidente da Bolívia