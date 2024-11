Guitarra de Noel Gallagher leiloada por US$ 286.000

Uma guitarra de Noel Gallagher, que em 1997 a descreveu como a "melhor do mundo" e com qual tocou no terceiro álbum do Oasis, "Be Here Now", foi leiloada neste sábado por 226.800 libras (US$ 286.000, R$ 1,65 milhão).

A guitarra personalizada Silver Sparkle Gibson Les Paul Florentine, produzida sob medida para Noel em 1997, foi um dos principais instrumentos de Noel Gallagher durante o período de maior fama do Oasis.