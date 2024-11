'Gritem, protestem, reivindiquem', diz Lula a movimentos sociais antes do G20

“A gente pode fazer a diferença, mas se a gente enquanto dirigente não assumir, vocês é que tem que fazer a diferença. Gritem, protestem, reivindiquem, porque senão as coisas não acontecem”, declarou o presidente no encerramento do G20 Social, uma iniciativa inédita da presidência brasileira no G20.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou, neste sábado (16), a sociedade civil a "gritar" e "protestar" caso os líderes mundiais não cumpram os compromissos assumidos na cúpula do G20, que começa na segunda-feira no Rio de Janeiro.

“Compromissos ambiciosos são essenciais para fortalecer as instituições internacionais, combater a fome e a desigualdade, mitigar os impactos das mudanças do clima e proteger nossos ecossistemas”, declara o texto.

“É preciso romper com a dissonância cada vez maior entre a voz dos mercados e a voz das ruas”, defendeu o petista, a dois dias de receber, entre outros chefes de Estado, o argentino Javier Milei, um ultraliberal e grande aliado do republicano Donald Trump.

Desde quinta-feira, milhares de indígenas, trabalhadores rurais, jovens de favelas, estudantes e ativistas LGBTQ+ participaram de grandes assembleias em hangares próximos ao porto do Rio, na região central da cidade.

Antes do encerramento do G20 Social, Lula reuniu-se com o secretário-geral da ONU, António Guterres, e destacou a importância de transformar a participação da sociedade civil "em uma cultura do G20", segundo um vídeo publicado por Lula na rede social X.

No encontro bilateral a portas fechadas, realizado no Forte de Copacabana, os dois líderes "analisaram a importância de fortalecer o multilateralismo e reformar a arquitetura financeira internacional", de acordo com um comunicado do porta-voz de Guterres.