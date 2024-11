Disputa entre países desenvolvidos e emergentes sobre financiamento climático chega ao G20

O Brasil reafirmou neste sábado (16) que os países emergentes não estão dispostos a contribuir para o financiamento contra as mudanças climáticas, mas espera destravar no G20, no Rio de Janeiro, essa questão crucial para as negociações da COP29 em Baku, no Azerbaijão, informou uma fonte diplomática. Países europeus desenvolvidos têm pressionado para que grandes nações em desenvolvimento, como Índia, Turquia e o próprio Brasil, também destinem recursos para enfrentar os problemas ambientais em países de baixa e média renda.

A resistência de Brasil e outros emergentes a essa possibilidade era um dos pontos que dificultavam neste sábado as negociações para a declaração final da cúpula do G20, que será realizada nos dias 18 e 19 de novembro no Rio de Janeiro.