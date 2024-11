Alemanha atropela Bósnia (7-0) e garante liderança do grupo na Liga das Nações

Alemanha goleou a Bósnia por 7 a 0 neste sábado (16), em Freiburg, e garantiu a primeira posição do Grupo A3 da Liga das Nações da Uefa.

A seleção treinada por Julian Nagelsmann, classificada para as quartas de final desde outubro, não perdeu tempo e abriu o placar logo com dois minutos de jogo, com de Jamal Musiala.