Zelensky acredita que guerra na Ucrânia "terminará antes" com Trump

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou nesta sexta-feira (15) que "a guerra terminará antes" sob o mandato do presidente Donald Trump, elogiando sua recente conversa com o republicano, apesar do receio de que ele possa reduzir o apoio dos Estados Unidos.

"Não há dúvida de que a guerra terminará antes com as políticas da equipe que irá liderar a Casa Branca. Essa é a abordagem deles, sua promessa à sociedade", declarou Zelensky em entrevista ao meio de comunicação ucraniano Suspilne.