Produção industrial do Reino Unido registra queda inesperada de 0,5% em setembro ante agosto

A produção industrial do Reino Unido caiu 0,5% em setembro ante agosto, segundo dados publicados hoje pelo ONS, como é conhecido o órgão de estatísticas do país. O resultado frustrou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam avanço de 0,2% no período.

Na comparação anual, a produção industrial britânica registrou queda de 1,8% em setembro. Neste caso, o consenso da FactSet era de recuo menor, de 1,2%.