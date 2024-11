Os líderes das principais potências econômicas do mundo se reunirão na segunda e terça-feira (18 e 19) na cúpula do G20 no Rio de Janeiro, onde o Brasil espera avanços sociais em um bloco dividido pelos conflitos no Oriente Médio e na Ucrânia.

As diversas vozes da esquerda que tentam se fazer ouvir antes do G20 no Rio

Estampada em sua camisa, a icônica fotografia de Che Guevara acompanha o venezuelano Miguel Hernández enquanto ele percorre o movimentado centro do Rio de Janeiro, onde militantes de esquerda esperam ser ouvidos na cúpula do G20, apesar de um mundo que se inclina para a direita.

(Brasil G20 diplomacia cúpula política)

=== APEC CÚPULA ===

LIMA:

EUA e China abrem cúpula da Apec em meio à expectativa pela nova era Trump

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e seu homólogo chinês, Xi Jinping, lideram nesta sexta-feira (15) em Lima o primeiro dia da cúpula Ásia-Pacífico, marcada por ventos protecionistas que prometem se intensificar com o retorno de Donald Trump à Casa Branca.

(EUA Apec diplomacia China comércio política Peru economia)

FOTOS, VIDEO

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

CUENCA:

Cúpula Íbero-Americana chega à sessão final sem a presença de líderes

A Cúpula Ibero-Americana do Equador chega nesta sexta-feira (15) ao seu último dia com uma aguardada sessão de alto nível, que, no entanto, não deverá contar com as presenças dos líderes que normalmente a presidem, sendo ofuscada por outros eventos internacionais.

(Equador diplomacia cúpula)

-- EUROPA

MADRI:

Incêndio em casa de repouso no nordeste da Espanha deixa 10 mortos

Pelo menos 10 pessoas morreram e duas ficaram gravemente feridas nesta sexta-feira (15) em um incêndio em uma residência para idosos e pessoas com transtornos mentais na região de Aragão, no nordeste da Espanha.

(Espanha incêndio)

-- ORIENTE MÉDIO

JERUSALÉM:

Hamas afirma estar 'disposto' a uma trégua e pede para Trump 'presionar' Israel

O Hamas está "disposto" a aceitar um acordo de trégua na Faixa de Gaza e pediu ao presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, para pressionar Israel, que nesta sexta-feira (15) voltou a bombardear o território palestino, devastado por mais de um ano de guerra.

(Gaza EUA conflito Hamas Palestinos diplomacia Israel)

=== SOCIEDADE, ARTES E MEIO AMBIENTE ===

BAKU:

Executivos do petróleo marcam presença na COP29 e ONGs denunciam lobistas

Executivos, ministros e consultores do setor de combustíveis fósseis se apresentaram nesta sexta-feira (15) como atores indispensáveis da transição energética na COP29, uma conferência da ONU que, segundo as ONGs, dá muito espaço aos grupos de lobby.

(Azerbaijão clima energia ONU ONG COP29)

MIAMI:

Dominicano Juan Luis Guerra é o grande vencedor do Grammy Latino

Juan Luis Guerra foi o grande vencedor da 25ª edição do Grammy Latino, que aconteceu na quinta-feira (14) em Miami, ao triunfar nas duas principais categorias do evento: Melhor Álbum do Ano e Gravação do Ano, por "Radio Güira" e pela música "Mambo 23".

(EUA Latino música prêmio gente Grammy)

LISBOA:

'IA não traz nenhum benefício para a sociedade', afirma ativista Sage Lenier

As empresas de tecnologia não param de promover produtos com Inteligência Artificial (IA), mas essa tecnologia é "inútil", insustentável e gera "uma crise existencial" para o setor, afirma a ativista ambiental Sage Lenier.

(EUA clima IA empresas Portugal internet)

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

- Acompanhamento das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026

- Acompanhamento dos jogos da Liga das Nações

-- TÊNIS:

- Acompanhamento do ATP Finals

--- CONTATO ---

