Partido do presidente de Sri Lanka conquista maioria absoluta nas legislativas

O governante de 55 anos, que se declara marxista, embora aceite a economia de mercado, assumiu a presidência em setembro com a promessa de combater a corrupção e recuperar os ativos do país, mergulhado desde 2022 em uma profunda crise econômica.

O partido do novo presidente do Sri Lanka, o esquerdista Anura Kumara Dissanayake, assegurou a maioria parlamentar com uma ampla vitória nas eleições legislativas antecipadas de quinta-feira.

A coalizão de governo, no entanto, contava com apenas três cadeiras no Parlamento. Ele decidiu então convocar eleições antecipadas com o objetivo de obter apoio suficiente para avançar com suas reformas.