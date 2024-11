Milei propõe aliança da Argentina com Estados Unidos, Itália e Israel

Milei sugeriu "formar uma aliança de nações livres, guardiães do legado ocidental, estabelecendo novos laços políticos, mas também comerciais, culturais, diplomáticos e militares".

O presidente da Argentina, Javier Milei, propôs a criação de uma aliança de países "guardiões do legado ocidental" junto com Estados Unidos, Itália e Israel, durante seu discurso nesta sexta-feira (15) na cúpula conservadora CPAC, na Flórida.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Nessa aliança estariam "os Estados Unidos liderando no norte, a Argentina no sul, a Itália na velha Europa, e Israel, o sentinela na fronteira do Oriente Médio", declarou o presidente argentino na Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC).