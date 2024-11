Milei chama vitória de Trump de 'maior retorno' da história

Milei, que conquistou o respeito de Trump por sua agenda de cortes drásticos no governo, seria o primeiro governante estrangeiro a se reunir com o republicano desde sua vitória eleitoral em 5 de novembro.

O presidente da Argentina, Javier Milei, descreveu a eleição de Donald Trump como o "maior retorno político da história", durante um jantar organizado na quinta-feira (14) na Flórida para comemorar o retorno do republicano à Casa Branca.

"Foi o maior retorno político da história, desafiando todo o 'establishment' político, inclusive arriscando a própria vida", disse Milei ao apresentar Trump no palco.

Também estava presente Elon Musk, a quem Trump atribuiu um papel importante para reformar o governo federal, à frente de um departamento recém-criado. Milei posou para as câmeras com os dois.

Trump foi o anfitrião de um evento organizado pelo 'America First Policy Institute' em Mar-a-Lago, a residência particular do magnata na Flórida.

"Graças a isto, hoje o mundo é um mundo muito melhor. Hoje, sopram os ventos da liberdade, sopram com muito mais força", acrescentou o presidente argentino.

Após o anúncio da vitória de Trump na semana passada, Milei o parabenizou com mensagens no Instagram e na rede X. "Você sabe que pode contar com a Argentina para tornar os Estados Unidos grandes novamente", escreveu.

Milei, que transformou a motosserra em uma metáfora para os cortes de gastos do Estado, não poupa elogios tanto para Trump como para Musk, proprietário da rede social X, SpaceX e Tesla.

Após a vitória nas eleições da Argentina em novembro do ano passado, Trump parabenizou Milei com uma versão de seu slogan "Make America Great Again": "Faça a Argentina grande novamente".