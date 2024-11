Juventus anuncia rescisão de contrato com Pogba, suspenso por doping

Ambas as partes "chegaram a um acordo para encerrar o contrato no dia 30 de novembro de 2024", anunciou o clube, que desejou "o melhor a Paul em seu futuro profissional".

A Juventus de Turim anunciou em comunicado nesta sexta-feira (15) a rescisão do contrato com o meia francês Paul Pogba, que está cumprindo uma suspensão por doping que vai até março de 2025.

Pogba, de 31 anos e campeão do mundo pela seleção da França em 2018, tinha contrato com a Juve até 2026, com um salário anual estimado em 8 milhões de euros (aproximadamente R$ 50 milhões na cotação atual).