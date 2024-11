Incêndio em edifício de Buenos Aires deixa dois mortos e dezenas de feridos

Duas pessoas morreram nesta sexta-feira (15) em um incêndio em um edifício de Buenos Aires, que também deixou 27 feridos, informou o chefe do sistema de atendimento médico de emergências local (SAME).

As vítimas fatais são um homem de 43 anos e uma mulher de 50 anos, detalhou Alberto Crescenti, titular do SAME, ao canal de televisão TN.