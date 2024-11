G20, reunião das potências econômicas em um mundo em crise

O Grupo dos Vinte reúne as maiores economias do planeta.

Apesar de seu nome, o G20 tem 21 integrantes. São 19 países membros: Argentina, Austrália, Brasil, Reino Unido, Canadá, China, França, Alemanha, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Rússia, Arábia Saudita, África do Sul, Coreia do Sul, Turquia e Estados Unidos. Juntos, representam 85% do PIB global e três quartos do comércio mundial.

Além dos países, o grupo tem mais dois membros: União Europeia e União Africana, admitida no ano passado.

- Como foi criado? -