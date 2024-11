Dorival convoca Alex Telles e Dodô para jogo contra o Uruguai

Os laterais Alex Telles, do Botafogo, e Dodô, da Fiorentina, foram convocados pelo técnico Dorival Júnior para substituir Guilherme Arana (lesionado) e Vanderson (suspenso) no jogo da Seleção Brasileira contra o Uruguai na semana que vem, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, informou a CBF nesta sexta-feira (15).

Os dois jogadores chegarão à concentração da Seleção em Salvador um dia depois do empate com a Venezuela em 1 a 1, em Maturín.