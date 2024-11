Brasil afirma que carne bovina exportada para UE não representa 'risco' aos consumidores

A carne bovina exportada pelo Brasil para a União Europeia não contém o hormônio estradiol, cumpre as normas do bloco e não representa "risco", afirmou nesta sexta-feira (15) a representação do país junto à UE.

"Desde 2011, nenhuma substância com atividades hormonais anabólicas que estimulem o crescimento e o aumento de peso [nos animais] é permitida no Brasil", disse a embaixada em comunicado.