BID contribuirá com até US$ 25 bi para aliança de Lula contra a fome

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) anunciou nesta sexta-feira (15) que disponibilizará até 25 bilhões de dólares (145 bilhões de reais) para financiar programas e políticas da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que será lançada pelo Brasil na próxima semana durante a cúpula do G20.

Os recursos, disponíveis para os 26 países-membros do BID, serão destinados a iniciativas previstas na Aliança que busquem "acelerar o progresso no combate à pobreza e à fome entre 2025 e 2030", indicou a entidade no comunicado.