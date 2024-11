Alternativa ao X, rede social Bluesky ganha um milhão de usuários em 24 horas

A rede social americana Bluesky, que se posiciona como uma alternativa ao X, anunciou nesta sexta-feira (15) que ganhou um milhão de usuários em 24 horas, em um momento em que a plataforma de Elon Musk registra diversas baixas.

"É oficial, 1.000.000 de pessoas se juntaram ao Bluesky apenas no último dia! Bem-vindos e obrigado por estarem aqui!", escreveu a plataforma em uma mensagem publicada no Bluesky e no X (antigo Twitter).