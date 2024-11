UE multa grupo Meta em US$ 840 milhões por violação de normas de concorrência

A União Europeia anunciou nesta quinta-feira (14) que está multando a Meta, proprietária do Facebook e do Instagram, em 798 milhões de euros (cerca de US$ 840 milhões ou R$ 4,8 trilhões) por práticas anticompetitivas no mercado de publicidade on-line.

De acordo com a Comissão Europeia - o braço de fiscalização da UE - a Meta “vincula seu serviço de anúncios classificados on-line Facebook Marketplace à sua rede social pessoal Facebook”.