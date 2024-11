Republicanos conquistam 218 assentos na Câmara e confirmam controle do Congresso dos EUA

Os republicanos conquistaram cadeiras suficientes para controlar a Câmara dos Estados Unidos, completando a varredura do partido no poder e garantindo o controle sobre o governo do país ao lado do presidente eleito Donald Trump.

Uma vitória republicana no Arizona, juntamente com outra na Califórnia, deu ao Partido Republicano os 218 assentos na Câmara que constituem a maioria. Os republicanos já tinham assegurado o controle do Senado.