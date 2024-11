Rei Charles III completa 76 anos com pouco a comemorar

O rei Charles III completa 76 anos nesta quinta-feira (14), em um ano de 2024 difícil para ele, que foi hospitalizado em janeiro por causa de um problema na próstata, antes de ser anunciado em fevereiro que ele tem câncer, cuja natureza não foi divulgada.

Seu filho, William, herdeiro do trono, disse à imprensa britânica que 2024 foi “provavelmente o ano mais difícil” de sua vida, por causa do câncer de sua esposa, Catherine, e do câncer de seu pai.