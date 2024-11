Petróleo sobe, mas perspectiva de oferta excedente preocupa o mercado

As cotações do petróleo oscilaram nesta quinta-feira (14), mas fecharam em alta, em um mercado preocupado com a perspectiva de excesso de oferta nos próximos meses.

O preço do barril de tipo Brent para entrega em janeiro subiu 0,39% em Londres, para 72,56 dólares. Por sua vez, o West Texas Intermediate (WTI), negociado no mercado americano com vencimento em dezembro, também avançou 0,39%, fechando em 68,70 dólares.