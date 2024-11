Métodos de guerra de Israel em Gaza são típicos de 'genocídio', diz comitê da ONU

Os métodos de guerra usados por Israel na Faixa de Gaza têm "as características de um genocídio", disse nesta quinta-feira (14) um comitê especial das Nações Unidas encarregado de investigar as práticas israelenses.

O comitê destaca as "perdas massivas de civis e as condições impostas aos palestinos, que põem intencionalmente as suas vidas em perigo", em um relatório que será apresentado na segunda-feira na Assembleia Geral da ONU, em Nova York.