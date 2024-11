Justiça boliviana reconhece nova direção de partido do governo sem Evo Morales

A justiça da Bolívia reconheceu uma nova direção do partido Movimento ao Socialismo (MAS), com membros alinhados ao presidente Luis Arce e excluindo o ex-presidente Evo Morales da cúpula, em meio à disputa pela candidatura para as eleições de 2025.

Uma das câmaras do Tribunal Constitucional declarou válida nesta quinta-feira (14) a eleição de Grover García, aliado de Arce, como presidente do MAS em um congresso partidário e rejeitou a eleição em favor do líder cocalero.