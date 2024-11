Independência dos bancos centrais é fundamental para a economia, ressalta governadora do Fed

Um banco central independente é fundamental para a economia, ressaltou nesta quinta-feira (14) uma integrante do Conselho de Governadores do Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos), no Uruguai, em meio a preocupações de que o presidente eleito Donald Trump tente influenciar sua instituição.

O Fed possui um mandato duplo do Congresso americano para atuar de forma independente no controle da inflação e na manutenção do pleno emprego. Qualquer tentativa de limitar a independência do Fed poderia gerar questionamentos no mercado sobre sua capacidade de cumprir esses papéis no longo prazo.