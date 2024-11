Human Rights Watch acusa Israel de 'crime de guerra' por 'transferência forçada' em Gaza

"A Human Rights Watch (HRW) acumulou provas de que as autoridades israelenses estão (...) cometendo o crime de guerra da transferência forçada", observou o relatório.

A organização Human Rights Watch disse em um relatório divulgado nesta quinta-feira (14) que as repetidas ordens de evacuação israelenses em Gaza constituem um "crime de guerra de transferência forçada" e "limpeza étnica" em partes do território palestino.

Acrescentou que "as ações israelenses parecem se enquadrar na definição de limpeza étnica" em áreas aonde os palestinos não poderão retornar.

Nadia Hardman, pesquisadora da HRW, destacou que as conclusões do relatório de 172 páginas se baseiam em entrevistas com moradores de Gaza deslocados, imagens de satélite e relatórios públicos realizados até agosto de 2024.

Israel rejeitou as alegações da ONG, afirmando que esta conclusão é "totalmente falsa".

"Vez ou outra, a retórica da Human Rights Watch sobre o comportamento de Israel em Gaza é completamente falsa e longe da realidade", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Oren Marmorstein, no X.