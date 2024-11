Elon Musk se reuniu com embaixador iraniano para apaziguar tensões com EUA

O bilionário Elon Musk, aliado próximo do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, se reuniu com o embaixador iraniano na ONU para tentar reduzir as tensões entre Teerã e Washington, informou o New York Times nesta terça-feira (14).

Citando duas fontes iranianas anônimas, o jornal afirma que o encontro em Nova York entre o homem mais rico do mundo e o embaixador Amir Saeid Iravani foi "positivo". Os dois se reuniram na segunda-feira por mais de uma hora, segundo o Times.