Decisões de política monetária do Fed não podem ser modificadas, exceto pelo Congresso, diz Powell

As decisões do Federal Reserve (Fed), o banco central americano, sobre as taxas de juros só podem ser modificadas pelo Congresso dos Estados Unidos, lembrou nesta quinta-feira (14) o presidente da instituição, Jerome Powell.

As decisões do Fed "não podem ser revertidas por nenhuma seção do governo", apenas, "é claro, pelo Congresso", afirmou Powell em um discurso em Dallas, no Texas.