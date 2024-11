Chefe da Igreja Católica da Argentina lamenta o impacto social das reformas de Milei

O novo chefe da Igreja Católica argentina, monsenhor Marcelo Colombo, alertou, nesta quinta-feira (14), sobre as consequências sociais do plano do governo do presidente Javier Milei e seu impacto sobre a pobreza, que aumentou 11 pontos em seis meses, chegando a 52,9%.

Colombo, de 63 anos, ex-arcebispo da província de Mendoza, no oeste do país, disse que sua mensagem ao presidente Milei seria “um convite ao diálogo com todos e para gerar essa corrente necessária e indispensável de empatia com os mais pobres”.

Em entrevista à Radio Mitre Mendoza, ele disse que “a economia está a serviço do homem e agora há um forte compromisso de ordenar a economia, ver como o dinheiro é gasto e priorizar os gastos. Mas o importante é que tudo o que é reforma econômica deve estar com as pessoas de dentro e não com as pessoas de fora”.

Colombo admitiu que a igreja está “muito preocupada” com o aumento da pobreza. Ele deu como exemplo o fato de que em um abrigo noturno da igreja, onde “50 pessoas costumavam ser recebidas, agora há mais de 200”.

O plano de austeridade e ajuste que Milei vem executando desde que assumiu o cargo, há quase um ano, deu frutos no controle da inflação e do equilíbrio fiscal. No entanto, causou uma profunda recessão econômica, com milhares de demissões e um aumento desenfreado da pobreza, com números nunca vistos nas últimas décadas.