Argentina retira delegação da COP29

“Sim, a equipe está se retirando”, disse uma fonte do Ministério do Meio Ambiente à AFP nesta quinta-feira (14).

Desde que assumiu o cargo, há quase um ano, o presidente Javier Milei embarcou em uma grande iniciativa de austeridade que incluiu a redução pela metade do número de ministérios, a paralisação das obras públicas, o corte de subsídios e a eliminação de mais de 32.000 empregos estatais a partir de setembro.

Questionada sobre a decisão da Argentina, a ministra do Meio Ambiente do Chile, Maisa Rojas, também foi cautelosa em declarações à AFP.

“Essa é uma questão bilateral entre a Argentina e a ONU e não vamos comentar sobre ela”, disse o negociador-chefe do Azerbaijão na COP29, Yalchyn Rafiev, nesta quinta-feira.

Durante décadas, a Argentina tem sido uma das principais vozes da região latino-americana em fóruns internacionais, como as Conferências das Partes (COP) da ONU sobre mudança climática.

“Quer se diga sim ou não, a mudança climática é real, está acontecendo. Todos os países estão sofrendo seus impactos e, portanto, é do interesse de todos os países construir estruturas resilientes”, declarou ela.

A delegação argentina em Baku era pequena e seu principal objetivo era participar de cursos de treinamento técnico, de acordo com fontes consultadas em Baku.

Os funcionários não estavam mais no local da COP29, no Estádio Olímpico de Baku, nesta quinta-feira, confirmaram as fontes sob condição de anonimato.